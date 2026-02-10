Luni, 9 februarie, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Ocna Şugatag au organizat o acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră pe drumurile publice.

În cadrul verificărilor, poliţiştii au oprit 25 de autoturisme. Persoanele de la volan au fost verificate, iar pentru abaterile pe care le-au constatat au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale.

Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 7.000 de lei. Totodată, un conducător auto care a efectuat o depăşire neregulamentară a rămas fără permis de conducere.

Graba, corelată cu încălcarea normelor rutiere, poate contribui la producerea unor tragedii. Prin măsurile luate, poliţiştii îşi doresc creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la trafic.