Ieri, 21 ianuarie a.c., polițiștii din Cavnic, au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureş, cu scopul verificării autoturismelor care circulă pe drumurile publice.

Astfel, polițiștii au oprit și verificat 15 autovehicule, iar pentru neregulile constatate în baza prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul a zece autoturisme care nu au corespuns din punct de vedere tehnic, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare.

Ilba: polițiștii din Seini și Tăuții Măgherăuș, au acționat timp de două ore, pe D.N. 1 C, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere

Astfel, au fost oprite si verificate zece autoturisme, iar pentru abaterile constatate polițiștii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul unui conducător auto care prezenta pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere, iar în cazul unui autoturism au dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 15.000 de lei.

Respectați regulile de circulație, conduceți prudent!