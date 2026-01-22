Comuna Moisei din județul Maramureș va găzdui, în perioada 22-25 ianuarie a.c., cea de-a III-a ediție a Forumului Comisiilor Parlamentare Juridice – ‘Statul de drept ca fundament al integrării europene și al protecției drepturilor fundamentale’, eveniment de diplomație parlamentară organizat sub egida Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României.

Reuniunea va aduce la aceeași masă reprezentanți ai comisiilor juridice din România, Republica Moldova, Ucraina și Albania, într-un cadru de dialog interinstituțional dedicat consolidării statului de drept, cooperării juridice regionale și sprijinirii parcursului european al statelor participante.

Delegația României va fi reprezentată de:

Delegația Senatului României:

Laurențiu Plăeșu – Vicepreședinte al Senatului;

Elena-Simona Spătaru – Vicepreședinte al Comisiei juridice;

Cătălin-Daniel Fenechiu – Lider al Grupului parlamentar PNL;

Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș – Raportor al Forumului, membru al Comisiei juridice;

Răducu-Adrian Păduraru – membru al Comisiei juridice;

Vasile-Ciprian Rus – membru al Comisiei juridice;

Nadia-Cosmina Cerva – Președinte al Comisiei pentru constituționalitate;

Titus Corlățean – Președinte al Comisiei pentru politică externă;

Vasilică Potecă – Președinte al Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic;

Maria-Gabriela Horga – Președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital;

Ovidiu Jitaru – Secretar al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale.

Delegația Camerei Deputaților:

Alina-Ștefania Gorghiu – Președinte al Comisiei speciale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;

Adriana-Diana Tușa – Președinte al Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane.

Alături de delegațiile României, la eveniment vor participa reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, ai Radei Supreme a Ucrainei și ai Parlamentului Republicii Albania, în frunte cu președinți, vicepreședinți și membri ai comisiilor juridice omoloage.

Lucrările forumului vor fi structurate în paneluri tematice dedicate independenței justiției, protecției drepturilor fundamentale, cooperării judiciare regionale și armonizării legislațiilor naționale cu acquis-ul european. Evenimentul se va încheia cu adoptarea și semnarea unei Rezoluții comune, care va reflecta angajamentele asumate de statele participante în sprijinul statului de drept și al valorilor europene.

Forumul de la Moisei confirmă rolul activ al Senatului României în promovarea dialogului parlamentar regional și în consolidarea cooperării juridice ca pilon esențial al integrării europene și al stabilității instituționale în regiune.