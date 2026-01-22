Vă facem cunoștință cu cel mai tânăr silvicultor din echipa Romsilva, de la Ocolul Silvic Firiza – Direcția Silvică Maramureș – care a ieșit în teren perfect asortat cu natura, bine adaptat gerului de afară și cu o curiozitate pe măsură. Mic, mic, dar foarte hotărât să ajute animalele sălbatice să treacă cu bine peste frigul năprasnic din aceste zile.



Regia Națională a Pădurilor – Romsilva gestionează 242 de fonduri cinegetice și anual asigură faunei din aceste fonduri cinegetice, în total, peste 1.600 tone de furaje combinate, cereale și semințe, circa 1.500 tone de fân, lucernă și frunzare, peste 340 tone de rădăcinoase și suculente și aproape 300 tone de sare.