Sighetu Marmației a fost, zilele acestea, gazda uneia dintre cele mai importante manifestări dedicate tradițiilor de iarnă, Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „MARMAȚIA 2025”. Evenimentul s-a încheiat cu un alai impresionant, care a adunat zeci de grupuri de colindători și numeroși spectatori, într-o adevărată sărbătoare a identității românești.

Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință, subliniind importanța păstrării și promovării tradițiilor strămoșești. „Am fost martorii unei sărbători a sufletului românesc, în care tradițiile strămoșești, frumusețea portului popular și oamenii care duc mai departe această comoară prețioasă au strălucit laolaltă, dovedind că identitatea noastră este vie și puternică”, a declarat edilul.

În cadrul festivalului au participat 25 de grupuri de colindători, sosite atât din România, cât și din străinătate, care au impresionat publicul prin cântec, joc și obiceiuri specifice diferitelor zone. Primarul a mulțumit tuturor participanților pentru modul în care au reușit „să aducă în fața publicului un adevărat tezaur de valori autentice”.

Evenimentul a avut și o importantă dimensiune internațională, fiind onorat de prezența delegației oficiale din Guissona (Spania), localitate cu care Sighetu Marmației are relații de colaborare, condusă de primarul Jaume Ars i Bosch, precum și de Excelența Sa, doamna Sandra Gătejeanu-Gheorghe, Consul General al României la Barcelona. Potrivit edilului, prezența acestor invitați „întărește legăturile de prietenie și respect dintre comunități și duce mai departe spiritul românesc peste hotare”.

Primarul Vasile Moldovan a făcut, totodată, un apel la continuitate și responsabilitate culturală: „Să păstrăm cu grijă aceste datini și să le dăruim mai departe, ca pe o moștenire de neprețuit”.

Festivalul „MARMAȚIA 2025” continuă cu spectacolele de pe scenă, iar seara se va încheia într-o notă de sărbătoare, cu un concert susținut de Taraful Rutenilor, alături de care publicul este invitat să cânte melodii dragi maramureșenilor.