Autoritățile meteorologice au emis avertizări de COD ROȘU și COD PORTOCALIU de vreme severă, valabile în intervalul 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, care vizează intensificări extreme ale vântului, ninsori viscolite și scăderea accentuată a vizibilității.

🔴 COD ROȘU – Vânt puternic și viscol la munte

Perioadă: 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, sunt prognozate ninsori abundente însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h. Fenomenele vor determina viscol intens și scăderea vizibilității până aproape de zero, condiții extrem de periculoase pentru circulație și activități montane.

🟠 COD PORTOCALIU – Vânt și ninsori viscolite

Perioadă: 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 02

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla cu putere, atingând rafale de 70–90 km/h. În aceste zone sunt așteptate ninsori viscolite, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

De asemenea, în Carpații Meridionali, la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general peste 1700 m, se va manifesta viscol puternic, cu viteze ale vântului de 90–100 km/h și vizibilitate extrem de scăzută.

⚠️ Recomandări:

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate, în special în regiunile montane, și respectarea indicațiilor transmise de instituțiile abilitate. Condițiile meteo pot genera blocaje rutiere, risc crescut de accidente și situații de urgență.

Situația este monitorizată permanent, iar populația este sfătuită să urmărească informările oficiale.