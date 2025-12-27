Anul 2026 vine cu modificări importante pentru șoferi. Directorul general al Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că siguranța rutieră din România intră într-o nouă etapă, odată cu demararea procedurilor pentru instalarea a 400 de sisteme moderne de monitorizare a traficului pe drumurile naționale și autostrăzi.

Potrivit acestuia, CNAIR a transmis către ANAP documentația necesară pentru achiziția sistemului electronic e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video dotate cu radar, precum și a echipamentelor aferente pentru supravegherea traficului rutier.

După validarea documentației de către ANAP, urmează lansarea licitației publice pentru achiziția echipamentelor, a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de instalare. Proiectul are o durată de implementare estimată la 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027.

Noul sistem integrat de management al traficului va permite monitorizarea vitezei de deplasare, recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, verificarea deținerii rovinietei și procesarea automată a datelor privind abaterile de la regulile de circulație. În etapele următoare, platforma va putea fi extinsă pentru a alerta rapid echipajele de urgență în cazul producerii unor incidente, pentru analiza fluxurilor de trafic și pentru verificarea valabilității ITP și RCA.

Cristian Pistol a subliniat că obiectivul principal al sistemului e-SIGUR nu este sancționarea șoferilor, ci descurajarea comportamentelor agresive și periculoase în trafic. Prin acest demers, autoritățile urmăresc alinierea la Strategia Națională privind siguranța rutieră, care are ca scop reducerea semnificativă a numărului de victime pe șoselele din România.

Camerele inteligente vor fi cumpărate de Compania de Drumuri, dar și de primării.

Deși autoritățile locale nu sunt obligate să instaleze camerele, primăriile care aleg să participe la acest sistem vor încasa direct la bugetul local amenzile generate pe raza localităților respective. Monitorizarea se face în timp real, iar sistemul poate identifica automat numărul de înmatriculare și proprietarul vehiculului, astfel încât sancțiunile să fie expediate în doar câteva zile către cei care încalcă prevederile Codului rutier.