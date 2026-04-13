Duminică, 12 aprilie, în jurul orei 14.50, polițiștii municipiului Sighetu Marmației au intervenit la un imobil de pe raza localității pentru aplanarea unei stări conflictuale intrafamiliale.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului constatând faptul că cele sesizate se confirmă.

Din primele verificări efectuate a reieșit că un bărbat de 59 de ani i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență concubinei sale și fiicei acesteia, provocându-le o stare de temere.

În cauză, polițiștii au întocmit formulare de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Cele două femei au refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cauză, polițiștii continua cercetările.