În baza probatoriului administrat de polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, față de un bărbat, de 39 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În fapt, la data de 29 decembrie a.c., 19.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină la un imobil din localitate pentru aplanarea unei stări conflictuale intrafamiliale.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și a unor discuții în contradictoriu, un bărbatul ar fi agresat-o fizic atât pe soția sa, o tânără de 34 de ani, cât și pe cei doi copii ai săi, de 15 și 17 ani.

Ca urmare a evaluării riscului iminent de violență, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

Ulterior intervenției la eveniment, respectiv în jurul orei 22.30, polițiștii au constatat că bărbatul nu a respectat măsurile impuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu prin aceea că, la scurt timp de la emiterea acestuia, a revenit la domiciliu.

Având în vedere cercetările efectuate în cauză și întregul material probator existent, astăzi, 30 decembrie a.c., polițiștii, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de le lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureș.

În cursul zilei de mâine, bărbatul urmează să fie prezentat procurorului în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă documentarea activității infracționale a celui în cauză, într-un dosar penal întocmit pentri săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, amenințare și încălcarea măsurilor impuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu.