Începând de astăzi, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a intrat în vigoare noul program de vizită pentru pacienții internați.

Reprezentanții unității medicale precizează că modificările au fost adoptate pentru a asigura cele mai bune condiții pentru pacienți și pentru desfășurarea în siguranță a actului medical.

🕒 Programul de vizită este următorul:

Luni – Vineri:

15:00 – 18:00

Sâmbătă – Duminică:

12:00 – 18:00

Durata maximă a unei vizite este de 15 minute, iar accesul este permis unui singur vizitator pentru fiecare pacient.

Pentru Secția ATI, programul de vizită este:

Zilnic:

12:00 – 13:00

16:00 – 17:00

Durata maximă a vizitei este de 10 minute, fiind permis, de asemenea, un singur vizitator pentru fiecare pacient.

Conducerea spitalului îi roagă pe aparținători să respecte măsurile de igienă și indicațiile personalului medical, pentru siguranța pacienților și a cadrelor medicale.

Reprezentanții unității medicale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și colaborare.