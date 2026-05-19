Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, până în 22 mai, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe strada strada 8 Martie, la intersecția cu strada Corbului, pentru realizarea lucrărilor la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – C.L. 06, Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”. Lucrările vor presupune traversarea străzii 8 Martie prin săpătură deschisă.