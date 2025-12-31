Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș rămâne la datorie în minivacanța de Anul Nou. Peste 120 de pompieri sunt pregătiți zilnic să intervină pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor și salvării în situații critice.

Prevenirea reprezintă o componentă esențială pentru evitarea evenimentelor care pot pune în pericol viața sau bunurile. Până în prezent, s-au desfășurat activități de prevenire și control în vederea înlăturării și reducerii riscului de manifestare a situațiilor de urgență, acordând prioritate locațiilor unde, în această perioadă, se preconizează un aflux mare de persoane.

Ne dorim ca trecerea dintre ani să fie marcată de momente fericite, motiv pentru care atragem atenția organizatorilor de evenimente, ca pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, să aibă în vedere:

• menținerea liberă, pe toată durata evenimentului, a tuturor căilor de evacuare;

• asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, dar și a funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea spațiului respectiv;

• instruirea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor și a celor care asigură intervenția la locul de muncă.

Totodată, turiștii sunt sfătuiți, ca la sosirea în unitatea de cazare, să consulte planul de evacuare în caz de incendiu și să semnaleze defecțiunile sau improvizațiile identificate la nivelul instalațiilor si aparatelor electrice, din spațiul de cazare.

Pe cetățeni îi îndemnăm să evite deplasările pe timp de viscol sau condiții meteorologice severe. Dacă deplasarea nu poate fi amânată, asigurați-vă că autoturismul este complet echipat de iarnă (anvelope de iarnă, lanțuri, lopată). Informați-vă permanent asupra stării vremii pentru a nu fi luați prin surprindere.

Obiectivul nostru rămâne siguranța cetățenilor, față de care manifestăm o permanentă preocupare.

Sperăm ca noul an să fie unul prosper, lipsit de evenimente nedorite!

La mulți ani!