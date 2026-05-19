Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării aăei potabile marți, 19 mai, între orele 09.00 și 14.00, pe str. George Coșbuc nr.10, 12, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

Tot marți, 19 mai, în intervalul orar 09.00-12.00 pe străzile Lazu Baciului și Făget din Sighetu Marmației se vor executa lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.