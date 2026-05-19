Prin ordin al prefectului, o comisie mixtă alcătuită din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu a desfășurat acțiuni de verificare pe raza localităților Leordina, Vișeu de Sus și Borșa, vizând modul de respectare a prevederilor legale de către agenții economici care au ca obiect de activitate dezmembrarea vehiculelor și colectarea fierului vechi.

Prefectul Rudolf Stauder a condus ședința tehnică organizată înaintea desfășurării controalelor, în cadrul căreia au fost desemnați membrii comisiei mixte și au fost stabilite obiectivele, procedurile administrative și măsurile care urmau să fie aplicate pe parcursul verificărilor.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate mai multe nereguli privind desfășurarea activităților desfășurate de către agenții economici. Echipele de control au dispus măsuri și recomandări pentru remedierea deficiențelor identificate, respectiv au aplicat sancțiuni contravenționale, consemnate prin procese-verbale de constatare a contravențiilor. Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate a fost de 19.000 de lei.

Totodată, fiecare instituție participantă la acțiunea de control a elaborat instrucțiuni și documente privind respectarea normelor legale necesare desfășurării activităților economice în conformitate cu legislația în vigoare.

În cadrul verificărilor au fost identificate mai multe echipamente și utilaje pentru care operatorii economici nu au prezentat autorizările sau verificările periodice obligatorii din punct de vedere ISCIR. În aceste cazuri, s-a dispus măsura opririi din funcțiune și a neutilizării utilajelor până la intrarea în legalitate. De asemenea, au fost dispuse măsuri temporare de suspendare a unor activități desfășurate fără autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare, până la obținerea documentelor necesare.

În urma constatărilor efectuate, a fost întocmit și un dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, având ca obiect săvârșirea infracțiunii prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, art. 98 alin. (2) lit. a).

La finalul acțiunii de control a fost elaborat Raportul de control, transmis împreună cu documentele aferente întocmite de fiecare instituție participant la Ministerul Afacerilor Interne, a precizat prefectul Rudolf Stauder.