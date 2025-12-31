La data de 30 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției orașului Șomcuta Mare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au reținut pentru 24 de ore un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 14 decembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de către un bărbat din Mogoșești cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de furt.

Polițiștii au demarat cercetările, iar în urma verificărilor efectuate la fața locului au stabilit că persoana bănuită de comiterea faptei ar fi pătruns prin efracție în locuința bărbatului de unde ar fi sustras mai multe bijuterii din aur și o sumă de bani, prejudiciul fiind estimat la proximativ 5.200 de lei.

Activitățile investigativ-operative întreprinse de polițiști au condus la identificarea unui bărbat de 40 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

La data de 30 decembrie a.c., în baza întregului material probator existent în cauză, față de bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale.