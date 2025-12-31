Miercuri, 31 decembrie

ora 23.00 – Biserica va fi deschisă pentru oricine doreşte să-şi petreacă timpul trecerii dintre ani în Biserica lui Hristos şi se va săvârşi Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Joi, 1 ianuarie (Tăierea împrejur după trup a Domnului, prăznuirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi a mamei sale, Sf. Emilia) – Anul Nou, Te-Deum. Harți

ora 9.30 – slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare

Vineri, 2 ianuarie

ora 8.00 – Sfințirea caselor începând din partea de jos a satului

Sâmbătă, 3 ianuarie

ora 8.00 – Sfințirea caselor

Duminică, 4 ianuarie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)

ora 9.30 – Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie