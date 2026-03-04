Primăria Municipiului Baia Mare informează cetățenii cu privire la instituirea unor măsuri temporare de circulație pe strada Țibleșului, în vederea asigurării accesului autosanitarei UTIM SMURD la noua locație.

Astfel, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri liniari, vis-a-vis de imobilul cu numărul 1, a fost amplasat indicatorul „Oprirea Interzisă”. Măsura este valabilă pentru o perioadă estimată la circa șapte luni.

Potrivit autorităților locale, solicitarea a fost formulată de Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, având ca scop facilitarea accesului și staționării autosanitarei de terapie intensivă mobilă SMURD în noul punct de operare.

Reprezentanții administrației publice locale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru eventualele inconveniente generate de această măsură temporară.