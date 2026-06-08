Un moment de mare încărcătură spirituală și emoțională a avut loc duminică, 7 iunie 2026, în localitatea Ocna Șugatag, unde a fost sfințită noua biserică greco-catolică cu hramul „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români”. Evenimentul a reunit ierarhi, preoți și numeroși credincioși veniți din întreaga zonă pentru a participa la Sfânta Liturghie Arhierească și la ceremonia de consacrare a noului lăcaș de cult.

Noua biserică este dedicată memoriei episcopilor greco-catolici martiri, simboluri ale rezistenței prin credință în perioada comunistă. Alegerea acestui hram reprezintă un omagiu adus celor care au suferit persecuții și au rămas fideli Bisericii Române Unite cu Roma.

1 din 3 - +

Construcția bisericii a început în anul 2015, iar proiectul reprezintă un reper important pentru comunitatea greco-catolică din Ocna Șugatag. Preotul paroh, părintele prof. dr. Ioan Codrea, a subliniat de-a lungul timpului importanța ridicării unui nou spațiu de rugăciune și de întărire a identității spirituale locale.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, participanții fiind invitați la o agapă frățească organizată de comunitate. Pentru credincioșii din Maramureș, sfințirea noii biserici rămâne un moment istoric, care marchează continuitatea și vitalitatea credinței greco-catolice în această parte a țării.