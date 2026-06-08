Peste 30 de percheziţii domiciliare au avut loc, luni, pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, într-un dosar legat de comiterea infracţiunilor de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, braconaj şi uz de armă fără drept, transmite Agerpres.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, percheziţiile vizează documentarea activităţii infracţionale a 19 persoane.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 8 iunie 2026, poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, au pus în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară. Acestea au vizat documentarea activităţii infracţionale a 19 persoane, cercetate pentru comiterea infracţiunilor de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, braconaj şi uz de armă fără drept”, a informat IPJ.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, al grupărilor mobile de jandarmi Cluj-Napoca şi Târgu Mureş şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean.