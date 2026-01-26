La acest final de săptămână în Maramureș au fost peste 100 de jandarmi prezenți la datorie; peste 30 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane;

Bilanțul: aproximativ 30 de persoane legitimate; 20 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5500 de lei.

Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑗𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑡𝑢𝑙𝑏𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑠̦𝑡𝑖𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒, însă au fost aplicate și sancțiuni pentru consum de alcool în spații nepermise sau pentru apelare la mila publicului.

De asemenea, sâmbăta aceasta, jandarmii au intervenit la un caz de agresiune în familie. Persoanei vătămate i s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile pe care le are precum și posibilitatea de a formula plângere penală pentru infracțiunea de loviri și alte violențe. Totodată, persoanei agresate i-a fost înmânat și un formular către Judecătoria Baia Mare pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.