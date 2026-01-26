PRIMĂRIA COMUNEI BOIU MARE , județul MARAMUREŞ, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în baza art. XXII alin. (3) lit. a) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023.

Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in afara Agentiei

Data de sustinere a probei scrise: 04.03.2026 10:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: Primăria Boiu Mare

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Perioada de depunere a dosarelor:26.01.2026 – 16.02.2026 Persoana de contact: Sasaran Melinda, Inspector superior Telefon: 0741136912, Fax: E-mail: primaria_boiumare@yahoo.com

Data afişării: 26.01.2026 10:00:00