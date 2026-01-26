„Domul din lemn al Maramureșului în straie de iarnă, o lucrare ingenioasă și unică a meșterilor maramureșeni, fiind cea mai înaltă construcție de lemn din Europa. Proiect alcătuit de domnul arhitect Dorel Cordoș. Mănăstirea Medievală Perii Maramureșului a fost o ctitorie voievodală și prestigioasă a Familiei Drăgoșeștilor, voievozi ai Maramureșului. Această mănăstire a devenit un puternic centru de rezistență împotriva catolicizării și calvinizării românilor ortodocși maramureșeni”.– Preasfințitul Părinte Episcop Iustin