Printr-un comunicat de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, într-un gest de tradiție și spiritualitate profundă, Sfânta Lumină va ajunge și anul acesta în Episcopie, adusă de pe Sfântul Mormânt din Ierusalim.

Prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transportul Sfântei Lumini se realizează cu sprijinul autorităților române și israeliene, ca în fiecare an, marcând începutul sărbătorilor pascale pentru credincioșii ortodocși din eparhie.

În seara zilei de 11 aprilie, avionul care va aduce Sfânta Lumină va ateriza în Municipiul Satu Mare în jurul orei 21:30. De acolo, o delegație oficială se va deplasa cu Lumină către Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde este așteptată în jurul orei 22:30.

La Catedrala Episcopală, Sfânta Lumină va fi întâmpinată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin împreună cu soborul slujitor, urmând să fie distribuită credincioșilor prezenți și reprezentanților parohiilor din municipiu și împrejurimi în Noaptea de Înviere, simbol al vieții, al speranței și al continuității tradițiilor ortodoxe.

Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului subliniază că această acțiune reprezintă un moment de comuniune spirituală, respect și credință pentru întreaga comunitate ortodoxă din regiune.