România între fotbal și politică: blestemul mioritic care ne urmărește

În România, se pricepe toată lumea la două lucruri: fotbal și politică. Și, judecând după starea actuală a celor două domenii, ai zice că acest talent ne-a fost dat sub un soi de blestem mioritic: știm să comentăm, să criticăm, să emitem verdicte, dar rezultatele sunt deseori dezamăgitoare.

Politica: bucurii rare, frustrări constante

Privind ultimele trei decenii, momentele politice memorabile pot fi numărate pe degetele unei mâini: împușcarea lui Ceaușescu, aderarea la Uniunea Europeană, iar pentru unii, fie arestarea lui Adrian Năstase, fie eliberarea lui Dan Voiculescu. Restul? O succesiune de scandaluri, promisiuni neonorate și dezamăgiri care se repetă cu o regularitate frustrantă.

Se pare că, în materie de politică, talentul nostru de comentatori nu a fost însoțit de rezultate. Și, totuși, continuăm să avem opinii ferme despre ceea ce nu merge, ceea ce, într-un fel, ne definește ca națiune: pasionali, dar mereu în căutarea salvatorului pierdut.

Fotbalul: Generația de Aur și iluzia gloriei

Dacă politica oferă rare momente de satisfacție, fotbalul ne-a făcut să visăm. Între 1990 și 2000, o echipă cu adevărat specială a purtat steagul României la trei campionate mondiale, iar rezultatul suprem a fost calificarea în sferturile de finală la Campionatul Mondial din 1994. Pentru noi, acea echipă și acele momente reprezintă Everestul fotbalului românesc.

Căpitanul echipei, Gheorghe Hagi, nu era doar un jucător, era un simbol. Fiecare atingere de balon naștea întrebarea: „Ce va face acum? Driblează, pasează sau șutează imparabil?”. Comparat uneori cu Maradona, Hagi avea o aură aparte: sacralitate pe gazon, distanțându-se de restul „profanzilor” jocului.

Alături de el, echipa mai includea o întreagă legiune de nume sacre, care astăzi sunt amintiri de patrimoniu pentru iubitorii fotbalului românesc. Contrastul cu actualele generații, cunoscute mai degrabă pentru nume precum Chipciu sau Pantilimon, este evident: nu doar că nu impresionează, dar nici nu lasă amintiri memorabile peste decenii.

Franța 1998: Operațiunea părul blond

Ultima prezență a României la Cupa Mondială a fost în 1998, unde tricolorii s-au calificat în optimile de finală. Punctul culminant al acestui turneu nu a fost însă performanța sportivă, ci decizia de a se vopsi blond, cunoscută acum ca „operațiunea blondă”.

Totul a început cu antrenorul Anghel Iordănescu, care a promis că, dacă echipa se califică direct din grupă, se va tunde zero. Jucătorii au acceptat provocarea și au trecut printr-un proces dureros, cu vopsele și celofan pe cap, pentru a-și respecta promisiunea.

Fostul internațional Adi Ilie povestește:

„Ne-au făcut varză. Două sau trei zile am dormit numai pe o parte, din cauza durerii. Când i-am văzut pe ceilalți, arătau ciudat – nu păreau normali.”

Efectul imediat asupra moralului echipei? Dublu: spirit de echipă, dar și o decădere în joc. Meciul cu Tunisia s-a încheiat la limită, iar în optimile cu Croația, România a cedat, transformând „blondul” într-o legendă mai degrabă comică decât gloriosă.

Iordănescu, cu umor și resemnare, avea să declare ulterior:

„L-am mâniat pe Dumnezeu.”

După 1998: de la teren la tribune

De atunci, selecționata României nu s-a mai calificat la vreun Campionat Mondial. Suporterii, la fel de pasionați, s-au mutat din tribune pe canapele, urmărind meciurile de la televizor. Și totuși, pasiunea nu s-a stins: continuăm să comentăm, să criticăm și să suferim împreună cu fotbaliștii.

Michel Platini a avertizat odată: „Nu vă mai vopsiți, că nu o să mai câștigați nimic.” Lecția a fost învățată: nu ne mai vopsim, dar nici victoriile nu mai vin.

Concluzie: blestemul mioritic

Și așa rămâne România: pasională, implicată, critică și suferindă, fie că e vorba de politică, fie de fotbal. În ambele domenii, ne pricepem perfect să comentăm, să ne agităm, să ne mândrim sau să ne încruntăm. Dar, din păcate, rezultatele nu sunt pe măsura entuziasmului.

Poate că e blestemul mioritic sau poate e doar natura noastră: să iubim, să sperăm și să suportăm. În mod cert, însă, românul va rămâne suporterul etern, pe teren sau în fața televizorului.

Sursă: Adaptare după Mihnea Lazăr – Vice.com