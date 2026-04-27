Pacienții internați la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” din Baia Mare, dar și personalul medical, au acum posibilitatea de a primi asistență spirituală în cadrul capelei greco-catolice amenajate în interiorul unității de îngrijire. Părintele Mihai Șimonca, delegat cu pastorația pentru credincioșii din spitalele băimărene, va relua activitatea sa pastorală, sistată din perioada pandemiei, însoțind credincioșii internați în acest spital.

„Mulțumesc, în primul rând, doamnei manager Mădălina Cîmpean, pentru disponibilitatea de a pune la dispoziție un spațiu în vederea amenajării unui altar pe care să se celebreze Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, după programul stabilit, ținând cont de specificitatea locului”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în cuvântul de învățătură rostit duminică, 26 aprilie, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate cu ocazia binecuvântării capelei.

„Acolo unde este un altar, și se celebrează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, se actualizează memoria morții și Învierii Domnului”, a spus PS Vasile, explicând faptul că „păcatul simbolizează mormântul Domnului, acolo unde El a fost depus, mort fiind, așa cum am ascultat și în Evanghelia de astăzi, în Duminica dedicată Femeilor Mironosițe (Mc 15,43-47 ~ 16,1-8). În duminica aceasta reluăm atmosfera Sărbătorii Paștelui, când din nou ni se confirmă și ni se vestește Învierea de către îngerul care este prezent în mormântul gol. Nu este aici. A Înviat! Este o veste bună, o veste care schimbă toată perspectiva vieții omului, iar aceasta se repetă de fiecare dată la celebrarea Sfintei Liturghii pe altar”.

Ierarhul a invitat participanții la eveniment să mediteze la modul în care „lucrarea lui Dumnezeu este activă dincolo de ceea ce noi putem să constatăm, dincolo de ceea ce vedem, dincolo de ceea ce ni se întâmplă”. Prezența unui altar este de ajutor pacienților care își pun multe întrebări în legătură cu situația pe care o trăiesc, a transmis Episcopul, invitând la rugăciune în capelă, chiar și atunci când nu reușim să înțelegem pe deplin ce se întâmplă, la fel cum nu au înțeles ucenicii și femeile mironosițe Patimile și Învierea lui Isus.

Femeile mironosițe merg spre mormânt, chiar și cu frica de a nu putea rostogoli piatra, și în fața lor se deschide noutatea, mormântul gol, care ne surprinde și pe noi de fiecare dată: „Este intervenția lui Dumnezeu care deschide noi perspective în viața noastră, indiferent în ce situații ne-am găsi, indiferent prin ce experiență trecem. Iubirea față de Dumnezeu îl face pe om să se reînnoiască, iar Domnul îi deschide noi perspective, la fel cum a făcut cu femeile mironosițe, care au aflat primele vestea bună a Învierii lui Isus din morți”, a spus PS Vasile, îndemnând la a înțelege cum „fiecare zi a vieții noastre este un dar care deschide o perspectivă nouă pentru noi, urmată de o perspectivă și mai amplă pentru viața veșnică”.

Preasfinția Sa a invocat harul Spiritului Sfânt peste toți cei care lucrează în spital, peste personalul medical pentru care spitalul este „a doua casă”, peste toți pacienții tratați în acest loc, „să poată să treacă peste orice fel de încercare și să-și aducă aminte că lacrimile se transformă în bucurie dacă sufletul este ancorat în credință și în iubirea față de Dumnezeu”.

„Mulțumesc, Preasfințite Părinte, pentru grija părintească și binecuvântarea arhierească pe care o dăruiți prin oficierea Sfintei Liturghii în acest spital”, a afirmat la final părintele Mihai Șimonca, mulțumind, de asemenea, tuturor celor care s-au alăturat evenimentului: părintelui Emil Gîrboan ˗ protopop al Protopopiatului Baia Mare, doamnei Mădălina Cîmpean ˗ manager al Spitalului, doamnei Liliana Moga ­­ ˗ subprefect al județului Maramureș, domnului Horia Buhan ˗ manager al orașului Baia Mare, donatorilor, Surorilor Lauretane, Surorilor Baziliene, cadrelor medicale și tuturor credincioșilor prezenți. „Dumnezeu să vă răsplătească și Maica Sfântă să ne ocrotească”, a încheiat părintele Șimonca.