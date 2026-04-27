În baza cercetărilor efectuate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de violență în familie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cavnic, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 61 de ani.

În fapt, în cursul zilei de 25 aprilie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi să intervină la un imobil de pe raza localității, unde s-ar afla o femeie, victima unei infracțiuni.

La fața locului, a fost identificată o femeie de 86 de ani, care prezenta urme de violență la nivelul capului și membrelor.

Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că femeia în cauză ar fi fost agresată fizic de către fiul său, în repetate rânduri, aspecte nesesizate poliţiei de către victimă, până la momentul intervenției.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, pe numele bărbatului fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru 5 zile.

Totodată, acesta a fost condus la sediul poliţiei, iar în urma probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpus, a fost reţinut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul acestei zile, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.