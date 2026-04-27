La data de 26 aprilie a.c., în jurul orei 10.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.N. 18, în localitatea Moisei.

În continuarea polițiștii au efectuat verificări specifice atât în ceea ce privește conducătorul auto, cât și autotutismul condus de către acesta.

Întrucât conducătorul auto, un bărbat de 34 de ani emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat concentrația de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările.