Muzeul Satului din Baia Mare păstrează vie tradiția șezătorilor și invită publicul la cea de-a IX-a ediție a evenimentului „Șezătoare la muzeu”, care va avea loc joi, 5 februarie 2026, începând cu ora 17:00, în Casa Firiza.

Evenimentul, devenit deja îndrăgit de comunitate, aduce laolaltă oameni de toate vârstele – „cu mic, cu mare” – într-un cadru cald și prietenos, dedicat meșteșugurilor tradiționale, poveștilor și bunei dispoziții. Firele de lână, acele și gherghefurile vor prinde din nou viață, într-o atmosferă care reînvie spiritul șezătorilor de altădată.

„Șezătoare la muzeu” este mai mult decât o întâlnire: este un prilej de reconectare cu tradițiile locale, de socializare și de transmitere a valorilor culturale din generație în generație.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să petreacă o seară autentică, în mijlocul patrimoniului maramureșean, la Muzeul Satului din Baia Mare.