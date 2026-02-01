În această săptămână, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au organizat mai multe acțiuni de amploare, pentru prevenirea riscurilor în rândul elevilor.

Cea mai recentă activitate a avut loc vineri, în școlile “Lucian Blaga” și Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”din Baia Mare.

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară au acționat împreună cu cei ai Poliției Municipiului Baia Mare, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului Criminalistic.

Discuțiile cu elevii au vizat prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, dar și prevenirea violenței.

În același timp, în zona școlilor, polițiștii au realizat verificări pentru combaterea absenteismului, legitimând 70 de persoane.

De asemenea, au fost verificați și 11 operatori economici.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale.

Mesajul polițiștilor este simplu: educația și prevenția sunt esențiale pentru evitarea incidentelor.