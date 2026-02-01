Imaginea lăsată în urmă este una dezolantă. După mutarea târgului de produse tradiționale de pe platoul din centrul orașului, unde se desfășoară lucrările de șantier, în fața Casei de Cultură, spațiul public a fost transformat într-un loc greu de privit: mizerie, resturi, fecale și o stare generală de neglijență.

Este clar că producătorii locali merită sprijin, respect și condiții decente pentru a-și vinde produsele, însă același respect trebuie acordat și băimărenilor, care folosesc zilnic aceste spații și care își doresc un oraș curat și civilizat.



Nu este normal ca promovarea tradițiilor și a muncii cinstite să se facă în detrimentul bunului-simț și al igienei. Responsabilitatea trebuie să fie una comună: atât din partea organizatorilor, cât și a celor care participă la târg.

Haideți să găsim o cale de mijloc, prin dialog și reguli clare, astfel încât nimeni să nu se simtă ignorat sau disprețuit. Respectul trebuie să fie reciproc, pentru ca astfel de inițiative să aducă beneficii tuturor, nu dezbinare.