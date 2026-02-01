Sâmbătă, 31 ianuarie, în jurul orei 20:00, polițiștii orașului Baia Sprie, aflați în acțiune în comuna Șișești, au oprit un autoturism pentru control.

La volan se afla un bărbat de 41 de ani, care emana miros de alcool. Testarea cu aparatul etilotest, a indicat concentrația de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Acest caz subliniază, încă o dată, că o tragedie poate fi evitată doar dacă cei care pun în pericol siguranța rutieră sunt depistați și scoși din trafic. Este esențial ca pericolul să fie conștientizat de către toți cei care aleg să urce la volan, după ce consumă băuturi alcoolice!