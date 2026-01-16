„Echipa noastră, echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, a fost invitată de către Inspectoratul General, să participe la Campionatul Mondial din Austria, în iulie 2026. Băieții aceștia bravi, au făcut cunoscută comunitatea noastră în țară, prin titlul național obținut și anul acesta o vor face cunoscută în lume la Campionatul Mondial. Unul dintre marii noștri susținători din comună mi-a spus că îi vine să plângă, de mândrie și de emoție. Și asta este o răsplată maximă pentru pompierii noștri, emoția și aprecierea întregii noastre comunități din Comuna Recea”, spune Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea.

Campionatul Mondia se va desfășura în acest an la Eisenstadt, Austria, în perioada 22 – 26 Iulie.