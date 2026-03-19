Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unui bărbat de 34 de ani din localitatea Vișeu de Sus.

Acesta ar fi plecat la muncă în Belgia, iar din cursul zilei de ieri, 17 martie a.c., nu a mai putut fi contactat.

MOLDOVAN SANDU ILIE de 34 ani are următoarele semnalmente: 160 cm înălțime, 70 de kg, culoarea părului șaten, culoarea ochilor căprui.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.