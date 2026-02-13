La Centrul Caspev, aflat în subordinea Direcția de Asistență Socială, bucuria nu are vârstă. A patra ediție a Carnavalului seniorilor a transformat sala într-un adevărat cadru de poveste, unde eleganța de altădată, emoția și energia au prins din nou viață. Seniorii au dat viață personajelor de epocă, purtând costume atent pregătite, cu detalii care au readus farmecul vremurilor trecute.

Fiecare apariție a fost întâmpinată cu aplauze, zâmbete și priviri admirative. Pentru câteva ore, timpul a stat în loc, iar scena a devenit un loc al amintirilor frumoase, al curajului și al exprimării libere. Participanții au fost răsplătiți cu diplome, dar adevărata recompensă a fost emoția împărtășită și sentimentul de apartenență. De la eveniment nu au lipsit tradiționalele sarmale și gogoși. Carnavalul seniorilor ne reamintește tuturor că frumusețea sufletului, creativitatea și dorința de a trăi frumos nu cunosc limite.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Caspev și Fundația Regală Margareta a României, parteneri dedicați susținerii și valorizării seniorilor din comunitate.