Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile, vineri, 13 februarie, până la ora 13.00, în localitatea Săsar, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot până la ora 13.00 nu vor avea apă la robinete locuitorii din Bozânta Mare, tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.