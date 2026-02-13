Daniel Ciornei, deputat maramureșean din trupa aurită, a mers la protestul organizat de partidul său însoțit de o capră. Grijuliu să nu-i răcească însoțitoarea, a îmbrăcat-o în culorile PSD. Și, ca să nu-l părăsească pentru altul, a ținut-o permanent de ață. Că știți cum sunt caprele în zilele noastre…

Alesul, mai corect ar fi numitul, a motivat garderoba aleasă pentru simpatica și adorabila capră ca fiind o arătare cu degetul a celor din PSD, principalii vinovați de situația critică în care se află țara datorită faptului că fac tot ce le dictează USR și premierul Bolojan, în loc să iasă de la guvernare, lăsând poporul la cheremul acestor călăi. Mă rog, lupi în cazul de față, dacă partenera deputatului e capră și simbolizează poporul.

Evident că patrupeda a atras cele mai multe priviri, a fost vedeta incontestabilă a manifestării din stradă și de la intrarea în primăria Baia Mare. A fost fotografiată și filmată permanent, s-a împrietenit cu colegii partenerului ei, s-a distrat copios. Păcat că nu i s-au solicitat și interviuri, cine știe, poate că vorbea mai bine și mai corect decât alesul.

De fapt nici nu știm cum glăsuiește partenerul că, din câte știm, nu și-a deschis gurița prin parlament. Trebuie să recunoaștem că a fost o inspirată lovitură de marketing, de pe urma căreia a avut de câștigat.

Dacă până ieri nu-l cunoștea nimeni, nici măcar cei care l-au votat, astăzi a devenit vedetă națională. Datorită caprei, evident. Altfel își ispășea în continuare bine meritata condamnarea la anonimat.

Să ne gândim că și-a făcut capital electoral pentru mâine. La confruntări electorale viitoare nu trebuie să spună decât că el este omul care a scos și plimbat capra de ață prin reședința de județ și voturile vor curge fără număr.

Doamne, ce poate face o capră dintr-un om!

Grigore Ciascai