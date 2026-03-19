Polițiștii locali din Baia Mare, aflați în patrulare în cursul acestei săptămâni, au identificat pe o stradă din municipiu un tânăr asupra căruia au fost găsite substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv.

Persoana a fost legitimată, iar cazul a fost preluat de Poliția Română, în vederea continuării cercetărilor, conform competențelor legale.

Reprezentanții autorităților subliniază că astfel de situații evidențiază importanța prevenirii și a intervenției rapide în combaterea consumului de substanțe interzise.

Totodată, aceștia atrag atenția asupra riscurilor majore asociate consumului de droguri, atât din punct de vedere legal, cât și al sănătății și siguranței personale, încurajând cetățenii să adopte un stil de viață responsabil și să semnaleze orice situație suspectă.