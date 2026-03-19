Sâmbătă, 21 martie, de la ora 12.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Târgu Jiu, joc din cadrul etapei a 18-a din Liga Florilor MOL. Este al treilea joc dintre cele două echipe în acest sezon. Primele două au fost în deplasare, dar de fiecare dată Minaur a reușit să se impună.

Oficialii jocului. Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Victor Sighicea (Râmnicu Vâlcea).

Minaur mai are de jucat în acest sezon: acasă cu Tg. Jiu (21 martie – etapa 18), acasă cu Galați (28 martie – sferturi Cupa României), acasă cu Rm. Vâlcea (4 aprilie – etapa 19), deplasare la Slatina (18 aprilie – etapa 20), deplasare la Craiova (25 aprilie – restanță din etapa 13), turneul Final4 Cupa României (9-10 mai – unde sperăm să ajungem), acasă cu Dunărea Brăila (16 mai – etapa 21), deplasare la Rapid (23 mai – etapa 22).

Etapa 18

CSM București – Gloria Bistrița: 18-21 (s-a jucat luni)

Dunărea Brăila – CSM Galați (sâmbătă, 21 martie, 17.30)

CSM Slatina – HC Zalău (sâmbătă, 21 martie, 18.00)

CS Minaur Baia Mare – CSM Târgu Jiu (sâmbătă, 21 martie, 12.00)

SCM Râmnicu Vâlcea – SCMU Craiova (sâmbătă, 21 martie, 17.30, Pro Arena)

Rapid București – Corona Brașov (sâmbătă, 2 mai).

Clasament

Gloria Bistrița – 34p (570-429) – 18

CSM București – 33p (575-476) – 18

Corona Brașov – 27p (520-442) – 17

SCM Rm. Vâlcea – 21p (549-455) – 17

CSM Slatina – 18p (486-481) – 17

Minaur Baia Mare – 17p (449-455) – 16

Rapid București – 15p (488-476) – 17

Dunărea Brăila – 15p (489-457) – 17

CSM Târgu Jiu – 10p (409-513) – 17

SCMU Craiova – 9p (412-462) – 16

CS HC Zalău – 4p (385-503) – 17

CSM Galați – 1p (376-559) – 17

Etapa 19

Corona Brașov – CSM București (joi, 12 aprilie)

CS Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea (sâmbătă, 4 aprilie)

CSM Târgu Jiu – CSM Slatina (sâmbătă, 4 aprilie)

HC Zalău – Dunărea Brăila (sâmbătă, 4 aprilie)

CSM Galați – Rapid București (sâmbătă, 4 aprilie)

Gloria Bistrița – SCMU Craiova (sâmbătă, 4 aprilie)