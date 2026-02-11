Congregația Surorilor Maicii Domnului – Mănăstirea „Maica Îndurerată” din Sighetu Marmației organizează miercuri, 11 februarie 2026, o seară de rugăciune dedicată celei de-a XXXIV-a Zi Mondiale a Bolnavului.

Evenimentul spiritual are ca temă „Compasiunea samariteanului – a iubi purtând povara celuilalt” (cf. Luca 10, 25-37), un îndemn la solidaritate, empatie și sprijin față de cei aflați în suferință.

Programul va începe la ora 19:00 cu Rugăciunea Sfântului Maslu, urmată de o cateheză susținută de pr. capelan Vasile Florea.

Manifestarea este deschisă tuturor credincioșilor care doresc să se roage pentru cei bolnavi și să fie alături de cei aflați în încercare.

Ziua Mondială a Bolnavului este un prilej de reflecție asupra valorii suferinței unite cu credința, dar și asupra responsabilității comunității de a oferi sprijin moral și spiritual celor aflați în nevoie.