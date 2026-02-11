Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), că un subiect ridicat anterior a fost transferul centrelor militare către Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

El a precizat că înţelegerea făcută cu MApN a fost ca acest transfer să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Premierul Ilie Bolojan participă, miercuri, la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

”Unul din subiectele care au fost ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor militare judeţene către Ministerul Apărării. Înţelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară legată de administraţie, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027”, a declarat Bolojan, la începutul lucrărilor.

El a menţionat că reprezentanţii MApN au avut două rezerve în legătură cu acest transfer.

”Pe de o parte, aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existenţa, pentru că e o procedură mai laborioasă. Pe de altă parte, ei spun că situaţia în judeţe este diferită. Aceste centre în unele judeţe sunt în clădirile care sunt proprietatea Consiliului Judeţean, în alte judeţe sunt nişte structuri, nişte clădiri închiriate şi trebuie clarificate aspectele de contracte de închiriere, în aşa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanţia că nu sunt scoşi din acele spaţii într-un termen scurt”, a transmis Ilie Bolojan.

El a adăugat că în lunile următoare aceste aspecte urmează să fie lămurite.

”Ar trebui împreună cu dumneavoastră în lunile următoare să clarificăm toate aceste aspecte în aşa fel încât cu data de 1 ianuarie anul viitor, să nu mai aveţi aceste structuri în finanţarea dumneavoastră. Din datele pe care noi le-am colectat, bugetul total de cheltuieli al consiliilor judeţene pe centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual, deci undeva la peste 7 milioane de euro”, a mai afirmat Bolojan.