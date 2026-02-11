Ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului s-au întrunit marți în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sinodul Mitropolitan a fost prezidat de Mitropolitul Andrei al Clujului, iar pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de canonizare a monahului Nicolae (Steinhardt) de la Rohia.

Alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, la ședință au participat Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului, Episcopul Benedict al Sălajului, Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În cadrul întâlnirii au mai fost discutate probleme de ordin administrativ, misionar-pastoral, cultural și social-filantropic.

Între subiectele din agenda ierarhilor s-au mai numărat ridicarea la rang de mănăstire a două schituri și aprobarea instituirii unor noi distincții eparhiale.

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului are în componență trei eparhii: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Sălajului.