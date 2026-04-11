Parlamentul discută un proiect de lege care ar putea aduce o nouă zi liberă pentru milioane de angajați. Este vorba despre data de 10 Mai – Ziua Independenței, care ar urma să fie introdusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează.

Inițiativa legislativă, depusă de mai mulți parlamentari PNL, vizează modificarea atât a Legii nr. 189/2021, cât și a Codului Muncii, astfel încât o zi deja consacrată simbolic să devină și zi liberă plătită.

În prezent, 10 Mai este recunoscută ca sărbătoare națională, dar nu este zi liberă. Proiectul aflat în Parlament schimbă această situație, eliminând explicit prevederea care o menține zi lucrătoare și introducând-o în lista oficială a zilelor nelucrătoare.

Potrivit inițiatorilor, data are o „importanță fundamentală în istoria modernă a României”, fiind legată de trei momente-cheie: sosirea principelui Carol I în 1866, proclamarea independenței în 1877, proclamarea Regatului României în 1881.

În expunerea de motive se arată că 10 Mai a fost „simbolul independenței și modernizării țării” și chiar Ziua Națională a României în perioada 1866–1947.

Dacă proiectul va fi adoptat, 10 Mai se va alătura listei de sărbători legale în care nu se lucrează, alături de date precum 1 Mai, 1 Decembrie sau prima și a doua zi de Paști.

Practic, românii ar urma să câștige încă o zi liberă anual, cu impact direct asupra programului de lucru și asupra planurilor personale.

Inițiatorii proiectului invocă mai multe motive pentru introducerea acestei zile libere. Pe de o parte, este vorba despre recunoașterea unei date istorice majore, dar și despre nevoia de echilibru între viața profesională și cea personală.

„Sărbătorile legale permit salariaților să petreacă timp cu familia, fiind necesar un echilibru între viața profesională și cea personală”, se arată în document.

În același timp, parlamentarii susțin că măsura ar avea și un efect economic pozitiv, în special pentru turism și HoReCa.

„Impactul socio-economic generat de adoptarea propunerii legislative este unul pozitiv (…) având în vedere amploarea manifestărilor asociate”, mai precizează inițiatorii.