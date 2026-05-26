Pe parcursul lunii mai a.c., în cadrul proiectului educativ-preventiv „Despre puterea vulnerabilității”, desfășurat de polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, în parteneriat cu Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” au fost desfășurate mai multe activități preventive.

În total, pe parcursul acestei luni, polițiștii au desfășurat 16 activități informative și interactive adresate elevilor de clasa a IX-a, atât din învățământul liceal, cât și profesional.

La aceste activități au participat 183 de elevi, iar discuțiile au vizat subiecte privind provocările specifice perioadei adolescenței, riscurile la care pot fi expuși adolescenții și importanța alegerilor responsabile.

Printre temele abordate s-au regăsit:

* prevenirea traficului și consumului de droguri;

* prevenirea traficului de persoane;

* prevenirea comportamentelor violente și a fenomenului de bullying;

* răspunderea penală a minorilor;

* prevenirea violenței domestice și a agresiunilor sexuale;

* prevenirea discriminării;

* prevenirea victimizării în mediul online.

Polițiștii i-au încurajat pe cei tineri să ceară ajutorul autorităților atunci când se confruntă cu astfel de situații și să adopte măsuri preventive pentru a evitat situațiile cu potențial pericol.

Activitățile preventive vor continua și în perioada următoare, contribuind astfel la un climat sigur în unitățile de învățământ.