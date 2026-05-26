Mille Tveit Porsmyr, handbalistă din Norvegia, s-a alăturat echipei CS Minaur Baia Mare după șapte sezoane petrecute la formația norvegiană Oopsal, echipă care a încheiat pe locul 9 în prima ligă.

Născută pe 30 august 2000, Mille evoluează pe postul de centru, dar poate juca foarte bine și pe alte poziții la 9 metri. Are 1,75 m și vine după două sezoane foarte bune în campionatul Norvegiei.

În sezonul 2025/2026, handbalista a înscris 77 de goluri în campionat și cupă și a oferit 58 de pase decisive. Cu un sezon înainte, aceasta reușise 66 de goluri și 69 de assist-uri.

Pe lângă handbalul de sală, Mille a făcut parte și din naționala Norvegiei de handbal pe plajă, participând la două ediții ale Campionatului European.

De-a lungul carierei sale la Oopsal, sportiva s-a implicat activ și în proiectele dedicate copiilor, participând la școli de handbal și antrenând săptămânal grupele de 6-7 ani.

Antrenorul Henrik Wilhelmsen a descris-o pe Mille drept o jucătoare extrem de dedicată, apreciată pentru spiritul de echipă, seriozitate și mentalitatea de învingătoare.