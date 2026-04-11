Ziua de sâmbătă este veriga indispensabilă ce face legătura între Moartea și Învierea lui Hristos. În Sâmbăta Mare sărbătorim înfrângerea morții de către Hristos, Învierea fiind mărturie a acestui fapt. Aceasta este o zi tainică, al cărui înțeles nu poate fi tălmăcit de mintea omenească.

Hristos zace mort, cu trupul în mormânt. Cu toate acestea, în acest moment al unei aparente înfrângeri asupra Vieții, moartea este cea care a fost învinsă. Sufletul lui Hristos s-a pogorât la iad, precum se întâmpla cu toate celelalte până la acea vreme.

Însă sufletul său nu e ca toate celelalte. El este Dumnezeu și Om. Iadul nu are putere asupra Sa. Încearcă să Îl rețină, ca pe restul sufletelor de la Adam și Eva, dar nu izbutește.

Sâmbăta Mare stă între moarte și viață, între cruce și lumină. Este ziua în care totul pare încheiat, și totuși, în adânc, totul începe.

După drama din Vinerea Mare, trupul lui Iisus Hristos odihnește în mormânt, pecetluit și păzit. Lumea vede doar piatra. Cerul vede începutul biruinței.

Pentru oameni mormânt închis, speranță frântă, ucenici risipiți. Pentru Dumnezeu coborâre în adâncuri, zdrobirea morții din interior.

Tradiția vorbește despre pogorârea la iad momentul în care Hristos coboară în întunericul absolut pentru a ridica pe cei adormiți din veac, pe Adam și Eva, pe toți cei care au așteptat lumina. Este o lucrare tainică, nevăzută, dar decisivă.

Sâmbăta Mare este ziua în care Dumnezeu tace, dar nu abandonează, ziua în care nimic nu se vede, dar totul se schimbă.

Este răspunsul pentru toate momentele din viață când nu mai simți nimic, nu mai vezi ieșirea, crezi că totul s-a sfârșit.

În această tăcere, Dumnezeu lucrează cel mai adânc.

În această zi se pregătește lumina, bisericile așteaptă miezul nopții, liniștea devine tensiune sfântă. Este ultima respirație înainte de strigătul care va schimba lumea.

Învierea este explozia de lumină care rupe istoria în două. Și apoi, fără avertisment, fără compromis, vine Paștele. Nu ca o idee. Nu ca o metaforă. Ci ca un fapt.

Piatra este răsturnată. Mormântul este gol. Moartea este înfrântă. Iisus Hristos învie. Nu revine la viața de dinainte ci inaugurează o viață nouă, care nu mai poate fi atinsă de moarte.

Învierea schimbă totul, moartea nu mai este finalul, suferința nu mai este fără sens, iubirea nu mai poate fi distrusă.

Istoria se împarte în două, înainte de Înviere, sub umbra morții, după Înviere, sub promisiunea vieții.

Învierea nu este doar despre Hristos. Este despre om. Despre fiecare, căderea nu este definitivă, întunericul nu este etern, mormântul nu este capătul drumului.

În noaptea de Paști lumina se aprinde dintr-o singură flacără, întunericul se retrage, oamenii devin, pentru o clipă, o singură inimă.

„Hristos a înviat!” nu este o simplă urare. Este o declarație de război împotriva morții și o victorie deja câștigată.

Săptămâna Mare nu se termină în durere. Se termină în lumină. După trădare, frică, cruce, tăcere, vine răspunsul. Nu explicat. Nu argumentat. Trăit.

Dacă Joia a fost iubirea oferită, dacă Vinerea a fost iubirea răstignită, dacă Sâmbăta a fost iubirea ascunsă, Învierea este iubirea care nu mai poate fi oprită. Și acesta este, în cele din urmă, finalul.

Sau, mai corect spus, începutul.

Grigore G. Ciascai