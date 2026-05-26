Echipa masculină U19 a Clubul Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare a obținut medalia de bronz la turneul final al Campionatului Național de volei, desfășurat la Suceava, încheind sezonul competițional 2025–2026 cu o performanță deosebită.

Potrivit relatărilor din cadrul competiției, băimărenii au avut un parcurs excelent și au demonstrat ambiție, determinare și spirit de echipă pe tot parcursul turneului.

Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor implicați în susținerea performanței sportive școlare din Maramureș!