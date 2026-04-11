În inima Maramureșului, acolo unde tradiția rămâne vie, bucuria Învierii prinde din nou contur prin Festivalul Satelor Maramureșene – „Paști în Maramureș”, o sărbătoare dedicată obiceiurilor autentice, cântecului și bucatelor tradiționale. Evenimentul va avea loc pe 13 aprilie, începând cu ora 13:00, la Muzeul Satului Maramureșean din Sighet.

Deschiderea va fi marcată de un moment religios oficiat de Protopopiatul Ortodox Sighet, care va aduce liniștea și binecuvântarea specifice acestei perioade. Apoi, satele Maramureșului își vor prezenta tradițiile prin gospodării autentice, obiceiuri pascale, costume populare și preparate tradiționale.

Programul artistic va include evoluțiile ansamblurilor și grupurilor vocal-instrumentale, printre care Ansamblul „Mugurelul” și grupul vocal-instrumental al Școala de Artă „Gheorghe Chivu”, într-un spectacol ce îmbină trecutul cu prezentul.

De la ora 17:00, sărbătoarea continuă în Parcul Central, unde publicul este invitat la un regal folcloric susținut de Ansamblul folcloric „Mara”, alături de artiștii Denisa Bledea, Frații Vlad, Cristina Ardelean Bența, Ileana Matus, Oana Font, Cristian Pomohaci și Deți Iuga. Evenimentul va fi prezentat de Mario Dunca.

Festivalul reprezintă o invitație la redescoperirea tradițiilor, la comuniune și la bucuria autentică a sărbătorilor pascale, într-o atmosferă care aduce împreună comunitatea sub semnul credinței și al identității maramureșene