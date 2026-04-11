Hai să vorbim despre Testarea IQ – utilă, dar nu spune toată povestea.

Am văzut recent o întrebare într-un grup de părinți despre testarea IQ la copii și dacă acesta îi ajută cu adevărat la școală sau în viață. Ca psiholog clinician, vreau să aduc puțină claritate pe acest subiect.

În cabinet, realizez evaluări cognitive atât pentru copii, cât și pentru adulți, utilizând Matricile Progresive Raven – un instrument recunoscut la nivel internațional, care măsoară inteligența fluidă (capacitatea de a gândi logic, de a identifica tipare și de a rezolva probleme noi).

👉 Testarea IQ poate fi utilă în anumite situații:

– pentru a înțelege mai bine nivelul de dezvoltare cognitivă

– pentru identificarea unor dificultăți sau, dimpotrivă, a unui potențial peste medie

– pentru orientare școlară sau profesională

❗️Totuși, este important să știm că IQ-ul NU definește succesul unei persoane.

De fapt, există factori care au un impact cel puțin la fel de mare – dacă nu mai mare – asupra reușitei în viață:

✨ inteligența emoțională (abilitatea de a înțelege și gestiona emoțiile)

✨ perseverența și disciplina

✨ motivația intrinsecă

✨ capacitatea de adaptare

✨ abilitățile sociale și de comunicare

✨ mediul familial și educațional

Un copil cu un IQ mediu, dar susținut emoțional, încurajat și ghidat corect, are șanse foarte mari să reușească în orice își propune. La fel, un IQ ridicat fără sprijin și fără dezvoltarea acestor competențe poate să nu fie valorificat pe deplin.

Așadar, testarea IQ este un instrument util – dar doar o piesă dintr-un puzzle mult mai complex.

Psiholog Ioana-Lorena Marchis