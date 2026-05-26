La faza națională a concursului de matematică „Adolf Haimovici”, desfășurată la Iași, elevul Boboșan Tudor, din clasa a XI-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighet, a obținut un rezultat remarcabil: locul V la nivel național și mențiune. Elevul a fost coordonat de profesorul Vasile Giurgi.
Felicitări pentru această performanță deosebită, care reflectă muncă, perseverență și pasiune pentru matematică!
Era o seară destul de rece, ca de început de primăvară, mulți români se aflau în fața televizoarelor, iar pe...Citeste mai mult
Lasă un răspuns