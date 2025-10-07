Societatea Vital S.A. informează consumatorii din municipiile Baia Mare și Sighetu Marmației că, din cauza unor lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelei de distribuție, furnizarea apei potabile va fi întreruptă temporar Miercuri, 8 Octombrie 2025.

Băimărenii de pe străzile Dura, Crăciuniței, Victoriei nr. 220 – 25 nu vor avea apă în intervalul orar 09.00 – 16.00, iar cei de pe străzile Bazaltului și Topazului între orele 09.00 – 15.00.

Tot în decursul zilei de Miercuri, 8 octombrie, sighetenii de pe străzile Făget și Lazu Baciului nu vor avea apă la robinete în intervalul orar 08.30 – 14.00.

Reprezentanții Vital S.A. recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure rezerve de apă potabilă pentru perioada menționată și își cer scuze pentru disconfortul creat.

Reluarea furnizării apei se va face treptat, imediat după finalizarea lucrărilor.

Pentru informații actualizate, consumatorii sunt rugați să consulte site-ul oficial www.vitalmm.ro sau să apeleze dispeceratul la numărul de telefon 0262 215 150 (disponibil 24/24h).